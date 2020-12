Rechter staakt vervolging oud-president Morales van Bolivia

Morales trad na de verkiezingen in oktober 2019 terug onder militaire druk. Volgens het leger en veel Bolivianen had de toenmalig president de verkiezingen gewonnen door te frauderen. De linkse Morales werd opgevolgd door oppositieleider Jeanine Áñez. De centrumrechtse politica was tot november dit jaar waarnemend president. Bij de verkiezingen in oktober won de partij van Morales weer, Luis Arce is nu de leider van het land.

Na de verkiezingen vluchtte Morales naar het buitenland, zijn aanhangers spraken van een coup. Inmiddels is de oud-president weer terug in Bolivia. Hij werd maandagavond nog uitgefloten en bekogeld met plastic stoelen toen hij op een podium verscheen.

De oppositie noemt de uitspraak van de rechtbank bewijs dat de de MAS-partij van Morales de rechtstaat heeft aangetast.