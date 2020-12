‘Luchtvaartnota overschrijdt Klimaatakkoord met 90 Megaton CO2’

De luchtvaartnota die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dit voorjaar presenteerde, stuurt aan op een forse overtreding van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit concludeert Natuur & Milieu na onderzoek naar de beschikbare koolstofruimte voor de luchtvaart. De milieuorganisatie zegt het Klimaatakkoord van Parijs te hebben vertaald naar een koolstofbudget voor de luchtvaart. In 2038 is dit koolstofbudget opgebruikt, in 2050 met 90 megaton overschreden, aldus het onderzoek. Om dit te voorkomen is een CO2-plafond voor de Nederlandse luchthavens nodig dat ervoor zorgt dat de uitstoot van de sector ieder jaar met 5,2 procent daalt, stelt de milieuorganisatie.