Premier Italië wil nieuwe coronamaatregelen tijdens kerst

In een interview met La Stampa zegt Conte dat een derde golf ‘verwoestend’ zal zijn. ‘Ook als het aankomt op het dodental. We moeten de derde golf koste wat het kost voorkomen.’

Na andere Europese landen zoals Nederland en Duitsland overweegt Italië nu ook strengere maatregelen in te voeren tijdens Kerstmis. Afgelopen weekend werden de maatregelen juist iets versoepeld en het was direct enorm druk in de grote steden.

Zwaar getroffen

Volgens Conte biedt het vaccin pas aan het einde van de lente een oplossing. Dan zijn waarschijnlijk tussen de 10 en 15 miljoen mensen ingeënt.

Italië werd in de lente enorm zwaar getroffen door het coronavirus. Sinds maart zijn ruim 65.000 mensen overleden aan corona en bij meer dan 1,8 miljoen mensen is het virus vastgesteld.