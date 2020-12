‘Uitstel zorg eerste coronagolf kost 50.000 gezonde levensjaren’

Het coronavirus heeft tijdens de eerste golf grote impact gehad op de zorg in Nederland: door het uitstel van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste coronagolf zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. Dat stelt het RIVM in het rapport ‘Impact van de eerste COVID-19-golf op de reguliere zorg en gezondheid’ dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gepubliceerd.