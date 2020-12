Nikkei daalt door coronazorgen en lockdowns

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies geëindigd. Het optimisme over de komst van de coronavaccins werd overschaduwd door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen en de vrees voor nieuwe lockdowns wereldwijd. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio verloren terrein.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 26.687,84 punten. Vooral de Japanse luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk. ANA Holdings zakte 7,6 procent en Japan Airlines verloor 3,3 procent. De Japanse premier Yoshihide Sage kondigde aan de promotiecampagne voor het binnenlandse toerisme rond de viering van het nieuwe jaar op te schorten vanwege de sterke stijging van het aantal coronagevallen in het land.

Nippon Kinzoku maakte daarentegen een koerssprong van 28 procent. Beleggers verwachten een sterke vraag naar de injectienaalden van het bedrijf door de start van de vaccinatieprogramma’s wereldwijd tegen het coronavirus.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,8 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de industriële productie van het land in november met 7 procent op jaarbasis is gegroeid. Het groeicijfer lag in lijn met de verwachting van economen. De winkelverkopen in China namen afgelopen maand met 5 procent toe. Dat was iets minder dan verwacht.

De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. Vooral de Australische kolenbedrijven werden van de hand gedaan. De Chinese staatskrant Global Times meldde dat Peking toestemming heeft gegeven aan Chinese energiebedrijven om zonder restricties kolen te mogen importeren, behalve uit Australië. China en Australië zijn al maanden verwikkeld in een handelsconflict. Peking heeft onder meer importtarieven ingevoerd op Australische wijnen.