Weer minder nieuwe coronabesmettingen gemeld in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland het laatste etmaal is vastgesteld, is opnieuw lager dan dat van de vorige dag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft dinsdag 14.432 nieuwe gevallen gemeld.

Maandag meldde het RKI nog 16.362 nieuwe gevallen. Vorige week meldde Duitsland meerdere malen recordaantallen besmettingen en doden. Vrijdagochtend werden er maar liefst 29.875 nieuwe besmettingen gemeld door het RKI. In totaal is het coronavirus in Duitsland nu bij 1.351.510 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in de Bondsrepubliek nog eens 500 personen aan de gevolgen van Covid-19. Dat brengt het totale dodental in Duitsland op 22.475.

De Duitse Bondsregering en deelstaten werden het zondag eens over een veel strengere lockdown. Die gaat op woensdag in en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel bedrijven de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend.