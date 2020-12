OMT wil negatieve test voor alle reizigers uit risicogebied

De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) vragen het kabinet te verkennen of het mogelijk is om bij binnenkomst in Nederland een negatieve testuitslag verplicht te stellen voor alle reizigers vanuit oranje of rode risicogebieden. Dat zou dan gaan om zowel terugkerende Nederlanders als buitenlandse bezoekers aan Nederland.

Deze negatieve PCR-testuitslag - of een (antigeen)sneltest als die gevalideerd is voor personen zonder klachten, zou niet eerder dan twee dagen voor binnenkomst in Nederland verstrekt moeten zijn, benadrukt het OMT, dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus. Ook moet de test door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd zijn.

Vanaf 15 december is zo’n negatieve test al verplicht voor niet-Europese reizigers die zijn uitgezonderd van het inreisverbod van de Europese Unie en die vanuit een risicogebied buiten de EU naar Nederland reizen. Het OMT benadrukt dat die test niet ouder dient te zijn dan 48 uur. Dat houdt in dat hij niet langer dan 72 uur voor vertrek afgenomen is.

Coronaminister Hugo de Jonge wil die eis dat je moet bewijzen dat je getest bent op het coronavirus voor alle reizigers al langer verplicht maken, maar daarvoor is een aanpassing van de wet nodig, meldde hij in november. Het verplichten van een negatieve testverklaring kan daardoor pas op zijn vroegst in het voorjaar worden ingevoerd, verwacht De Jonge.

Voor reizigers die deelnemen aan de safe travel corridor die vanaf 15 december start tussen Atlanta in de Verenigde Staten en Schiphol zal de eis dat de test maximaal 72 uur oud is niet gelden. Deze reizigers gaan na de afname van de test in quarantaine, waardoor het risico dat ze nog besmet raken minimaal is. Daarnaast worden deze ook nog getest op de luchthaven en na aankomst in Nederland.

Beelden van enorme drukte en lange rijen reizigers dicht op elkaar op Schiphol zorgden afgelopen vrijdag voor ophef. Volgens de directie van Schiphol ontstond de drukte doordat er meerdere vluchten tegelijk aankwamen.