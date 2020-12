Partij achter president wint Egyptische parlementsverkiezingen

De Egyptische partij die vierkant achter president Abdel Fattah al-Sissi staat heeft meer dan de helft van de zetels in de wacht gesleept in de parlementsverkiezingen. De Mostaqbal Watn Party (Nationale Toekomstpartij) krijgt bijna 55 procent van de zetels in handen, blijkt uit de maandag bekendgemaakte uitslag.

Ongeveer 63 miljoen kiezers van de meer dan 100 miljoen inwoners van Egypte konden in oktober en november in twee ronden hun stem uitbrengen om 568 van de 596 parlementariërs in het lagerhuis te kiezen. De opkomst was 29 procent. De 28 overige afgevaardigden worden benoemd door de voormalige legergeneraal Al-Sissi, wiens regering de afgelopen zes jaar elke serieuze politieke oppositie tegen het bewind het zwijgen heeft opgelegd.

Het parlement wordt al gedomineerd door aanhangers van Al-Sissi. In augustus kregen loyalisten van de regering een meerderheid van bijna driekwart in de senaat. Ook in het lagerhuis krijgen linkse en onafhankelijke afgevaardigden nu minder invloed, voor zover ze die al hadden.

Meerdere kandidaten en partijen hebben klachten over verkiezingsfraude ingediend, maar de kiesraad wees die af.