Wereldgezondheidsorganisatie: ook mondkapje na vaccinatie

Mensen die zijn gevaccineerd tegen Covid-19 moeten afstand tot anderen blijven houden en hun mond en neus bedekken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dat maandag gezegd.

Wetenschappelijk is aangetoond dat een vaccin de ziekte tegengaat, maar het is onduidelijk of ingeënte mensen anderen kunnen infecteren, zeggen deskundigen. Dat betekent dat een vaccin de verspreiding van het coronavirus mogelijk niet stopt, maar slechts de ziekte bij de meeste besmette mensen.

Naast een mondkapje en het in acht nemen van afstandsmaatregelen adviseert de WHO gevaccineerde mensen daarom ook hun handen geregeld te blijven wassen. Meer onderzoek naar vaccins is nodig, zei WHO-vaccinexpert Kate O’Brien.