Meer dan 300.000 doden door corona in Verenigde Staten

Op de dag dat het eerste coronavaccin werd toegediend in de Verenigde Staten zijn in het land sinds het begin van de epidemie meer dan 300.000 coronapatiënten bezweken aan Covid-19. Een telling van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins wijst dat uit. De grens van 200.000 werd op 22 september gepasseerd en die van 100.000 eind mei.

President Donald Trump zei in maart dat de regering het heel goed zou hebben gedaan als het totale aantal coronadoden in zijn land zou kunnen worden beperkt tot 100.000 of 200.000.

Trump kreeg sindsdien veel kritiek op het gebrekkige coronabeleid van de federale overheid. Trump heeft erkend dat hij al vroegtijdig wist hoe gevaarlijk het virus is, maar bagatelliseerde dat opzettelijk om geen paniek te zaaien.

Wereldwijde dodental

Het wereldwijde dodental door het virus is volgens de universiteit in Baltimore opgelopen tot meer dan 1,6 miljoen. Na koploper VS volgen Brazilië (ruim 181.000), India (ruim 143.000) en Mexico (114.000).

Van de 72,5 miljoen officieel vastgestelde coronabesmettingen wereldwijd zijn er meer dan 16 miljoen gevallen aangetroffen in de VS, gevolgd door India en Brazilië. Rusland staat met ruime afstand op plaats vier en Frankrijk op vijf.