Sauna en wellness dicht: de rek is er echt uit nu

‘We zijn voor de derde keer aan de beurt. We waren al voor de helft van de capaciteit open en daarnaast was de horeca gesloten, waardoor we in theorie nog voor 25 tot 35 procent omzet hadden. Vanaf maart waren we drieënhalve maand voor 100 procent dicht”, beschrijft de voorzitter van de VNSWB het afgelopen jaar in zijn branche. ‘Het staat er gewoon beroerd voor, nu we weer vijf weken voor 100 procent moeten sluiten.’

Dat de impact groot is, komt volgens Keizer ook doordat de branche bij sommige steunmaatregelen tussen wal en schip valt. Na contact met een aantal brancheleden verwacht hij dat ‘enkele bedrijven’ de deuren definitief moeten gaan sluiten. ‘Maar tegelijkertijd moeten we kijken welke steunmaatregelen er komen en of dat dan gaat helpen.’

Overigens lag de sluiting volgens Keizer ‘als je het totaalpakket ziet wel in lijn der verwachting, nu de winkels ook al moeten sluiten”.