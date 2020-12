De Jonge: luxe van specifieke ingrepen hebben we niet meer

De tijd van specifieke ingrepen om het coronavirus terug te dringen, is voorlopig even voorbij. Volgens zorgminister Hugo de Jonge is de besmettingsgraad zo hoog dat alle contactmomenten omlaag moeten. Zo legt de bewindsman de lockdown uit die maandagavond door premier Mark Rutte werd aangekondigd.

‘Wat eigenlijk nu niet meer de vraag is, die luxe hebben we nu niet meer, dat je kan zeggen: waar zitten die besmettingen nou, en dan gaan we het daar proberen terug te trimmen”, zei de De Jonge na de toespraak van premier Rutte vanuit het Torentje.

Overigens wordt nog wel bijgehouden waar de meeste besmettingen vandaan komen. Ongeveer de helft ervan ‘vindt plaats in de thuissituatie”, zei De Jonge. Naast het thuisbezoek is de werkvloer een belangrijke plek waar veel besmettingen plaatsvinden. Datzelfde geldt voor middelbare scholen, aldus de minister. Maar inmiddels slaat het virus zo om zich heen dat maatregelen op alleen die plekken nauwelijks zin meer hebben.

Zorgwekkende toename

Zo zijn er nu zo’n 90.000 besmettelijke mensen. En elke persoon steekt gemiddeld 1,24 nieuwe personen aan. Dat betekent dat het aantal besmettelijken zou oplopen tot ongeveer 175.500 voor de kerst als er niets verandert. Dat is het niveau van maart en dat is natuurlijk veel te veel, zegt De Jonge.

De bewindsman ziet vooral in de afgelopen dagen een zorgwekkende toename van het aantal besmettingen. Eerst leek het er nog op dat vooral het nieuwe testbeleid voor een toename zorgde. Sinds begin december kunnen ook mensen zonder klachten getest worden als ze een melding krijgen via het GGD-onderzoek naar contacten van besmette personen of via de corona-app. Maar het aantal nieuwe besmettingen loopt nu wel heel snel op, waaruit blijkt dat het virus gewoonweg weer hard om zich heen grijpt. ‘Je ziet dit inmiddels vertaald in oplopende ic-cijfers en opgelopen ziekenhuisopnames”, aldus De Jonge.

Dat ligt volgens hem vooral eraan dat mensen het lastig vinden zich al die maanden aan de ‘basisregels’ te houden: 1,5 meter afstand, handen wassen, bij klachten thuis blijven. ‘Er is natuurlijk een metaalmoeheid opgetreden”, zegt de minister. ‘We doen allemaal ons best, maar het virus doet het beter.’