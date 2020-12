Oppositiepartijen kritisch over ‘zwalkend’ coronabeleid

‘Ik leef met iedereen mee en zal het kabinet kritisch bevragen over de noodzaak van de maatregelen”, aldus Wilders. Hij wil daarnaast ‘100 procent compensatie’ voor getroffen ondernemers.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat het kabinet de afgelopen weken tijd heeft verspild, terwijl het aantal besmettingen bleef oplopen. ‘Nu rest alleen nog maar de noodrem”, zegt zij. De SP wil zo snel mogelijk ‘extra inzet voor de zorg en steun voor getroffenen”.

Kritisch

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt de maatregelen ‘helaas nodig’ om het virus een halt toe te roepen. Maar hij is ook kritisch over de gemaakte keuzes. ‘Met name sluiting van het basisonderwijs raakt een hele generatie en dat steekt, zeker als je ziet dat er nog steeds vakantievluchten van Schiphol vertrekken.’

Bij de coalitiepartijen kunnen de harde maatregelen van het kabinet rekenen op instemming. ‘Het is helaas nodig dat de maatregelen strenger worden”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. ‘Voor veel mensen valt dat juist in deze feestelijke maand extra rauw op het dak. Houd je dus aan de regels en wees voorzichtig.’

Onvermijdelijk

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers noemt de zware maatregelen ‘onvermijdelijk’ en roept iedereen op zich eraan te houden. ‘Uiteindelijk komt het aan op ons gedrag. Op hoe voorzichtig we zijn. Op de afstand die we houden. Of we ons laten testen bij klachten en thuisblijven als het nodig is.’

‘De stille hoop was dat er meer kon, juist in deze tijd”, zegt CDA-fractieleider Pieter Heerma. ‘Het gevoel is daarmee anders dan in het voorjaar, maar de noodzaak is hetzelfde gebleven. We zullen ons allemaal aan de maatregelen moeten houden. Alleen samen kunnen we de strijd tegen dit virus aan.’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de lockdown ‘een bittere pil”, maar benadrukt ook de noodzaak ervan. ‘Alleen als we ons aan de maatregelen houden, komen we uit deze ellende. Denk aan elkaar, je familie, de ondernemer om de hoek en aan jezelf.’