VS straffen Turken voor aanschaf Russisch raketsysteem

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de sancties als een ‘grove fout”. Ankara kondigde ‘noodzakelijke stappen’ aan, waaronder maatregelen die nodig worden geacht voor de nationale veiligheid.

De strafmaatregelen, waaronder het bevriezen van Amerikaanse banktegoeden, worden opgelegd ‘ondanks onze waarschuwingen”, twitterde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. ‘We zullen significante transacties met de Russische defensiesector niet tolereren.’

Oplossing

Het departement hoopt in gesprekken met de Turken nog wel tot een oplossing te komen. De sancties houden onder meer in dat de VS geen exportvergunningen meer verstrekken aan SSB.

Washington zette Ankara vanwege de aankoop vorig jaar uit het programma van de nieuwe straaljager F-35 (JSF). Turkije begon het systeem in oktober te testen. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Russische systemen de verdediging van de NAVO niet in gevaar brengen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, noemde de sancties ‘onrechtmatig en arrogant in het licht van het internationale recht.’