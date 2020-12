BOA Bond: groepsgrootte van twee moeilijkste te handhaven

Tijdens de lockdown zijn binnen en buiten groepen van maximaal twee personen toegestaan. Dat waren tot nu toe vier. ‘Mensen zullen zich erin vergissen”, zegt Kuin. ‘Iemand loopt buiten en praat vijf minuten met een bevriend stel dat langskomt. Dat zijn dan al drie personen. Het word dus best ingewikkeld. Het zal tijd nodig hebben voordat mensen dat scherp hebben”, zegt Kuin. ‘Over de groepsgrootte zullen we mensen nog veel moeten informeren en waarschuwen.’

Verder noemt de voorzitter van de BOA Bond de toespraak van Mark Rutte ‘een duidelijk verhaal”. ‘De hoofdboodschap is om contacten tot een minimum te beperken, dat is heel duidelijk. We denken dat er een groot draagvlak voor is, dat het gros van de mensen zich er aan zal houden.’

Dat niet-essentiële winkels sluiten, lost voor de boa’s een groot probleem op, zegt Kuin. ‘De drukte in de winkelstraten was de afgelopen weken niet te handhaven, dat probleem wordt in één klap opgelost met de sluiting van niet-essentiële winkels.’