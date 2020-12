Rutte: corona is geen griep, ondanks wat demonstranten denken

Het coronavirus is geen onschuldige griep "wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken", zegt premier Mark Rutte maandagavond tijdens zijn televisietoespraak over de nieuwe, zeer strenge lockdownregels. Tijdens zijn speech is duidelijk gejoel en gefluit te horen van buiten het Torentje in Den Haag.

"De rek is er echt uit, en dan moet het griepseizoen nog beginnen", zegt hij vanuit zijn werkkamer over de opleving van het virus momenteel. Dat maakt deze verzwaring noodzakelijk, aldus de premier.