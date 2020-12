Ook Canada begint met distributie Pfizer-vaccin

Premier Justin Trudeau noemde het ‘goed nieuws’ dat de eerste lading is aangekomen. ‘Maar de strijd tegen Covid-19 is nog niet voorbij”, benadrukte hij op Twitter. De premier heeft eerder voorspeld dat zijn land deze maand al 249.000 doses van het coronavaccin zal ontvangen. De eerste 30.000 doses moeten maandag binnen zijn.

Canada is een van de eerste landen in de wereld die het middel goedkeurde voor gebruik. Lokale media berichten dat Québec, de zwaarst getroffen provincie, het coronavaccin maandag al ontvangt. Het is nog onduidelijk wanneer de andere provincies aan de beurt komen.

Distributie op schema

De militair die gaat over de distributie, Dany Fortin, benadrukte zondag in Canadese media dat de distributie van het middel op schema ligt. Hij zei dat provincies ‘in de komende dagen’ mensen kunnen gaan inenten met het vaccin.

Ook in het buurland van Canada, de Verenigde Staten, is het coronavaccin goedgekeurd en is de distributie al in volle gang. EU-lidstaten als Nederland wachten nog tot het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het middel heeft beoordeeld.