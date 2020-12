November was dodelijkste maand in België sinds de oorlog

November doet ook niet onder voor april, toen de eerste coronagolf een hoogtepunt bereikte. De tweede golf dreigt wel degelijk even dodelijk te worden als de eerste, ook al leek dat aanvankelijk mee te vallen.

Dit jaar zullen waarschijnlijk rond de 15.000 Belgen meer overlijden dan door ouderdom, ongevallen en ziekte te verwachten viel. De zogeheten oversterfte was in de afgelopen 65 jaar niet zo hoog. Ook niet als is meegerekend dat de Belgische bevolking nu veel groter is.

Ook in december zal het coronavirus de sterfte nog omhoogstuwen. Het virus grijpt, na weken dat het op zijn retour was, weer om zich heen. Het aantal besmettingen stijgt weer. Het aantal Belgen dat in het ziekenhuis ligt daalt nauwelijks meer.