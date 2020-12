NS roept ook laatste 10 procent op om mondkapje te dragen

De Telegraaf meldde eerder dat een op de tien reizigers geen mondkapje draagt in het ov. ‘Wij hebben het gevoel dat het in de trein iets beter gaat dan in het streekvervoer”, zegt een woordvoerder van de NS. ‘Meer dan 90 procent draagt een mondkapje. Voor die andere 10 procent: doe gewoon mee. Het is voor je gezondheid.’

De NS gaat niet meer handhaven dan het al deed, zei de woordvoerder. ‘We hebben het hier vaak over. Onze veiligheidsmedewerkers spreken veel mensen aan op hun gedrag. Maar wij zijn geen boetebedrijf.’