Soedan na kwart eeuw van Amerikaanse terreurlijst

De Amerikaanse regering had eerder dit jaar al bekendgemaakt dat Soedan van de lijst zou worden gehaald. Daarna ging nog een overgangsperiode van 45 dagen in waarin het parlement nog aan de rem kon trekken. Dat gebeurde niet en inmiddels is de intrekking van de status van Soedan als terroristensponsor een feit, meldt de Amerikaanse ambassade in Khartoem.

Al-Qaeda kon in de jaren negentig openlijk opereren in Soedan. Na Amerikaanse druk moest de terreurorganisatie in 1996 uitwijken naar Afghanistan. Soedan heeft toegezegd compensatie te betalen aan slachtoffers van de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania (1998) en marineschip USS Cole (2000).

In Soedan kwam vorig jaar na grootschalige protesten het regime ten val van Omar Hassan al-Bashir. De nieuwe overgangsregering zocht toenadering tot het Westen en toonde zich ook bereid een normale diplomatieke relatie aan te gaan met Israël. Dat was een diplomatieke overwinning voor de Amerikaanse president Donald Trump.