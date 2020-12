Rutte houdt om 19.00 uur toespraak vanuit het Torentje

Premier Mark Rutte houdt maandag om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje.

Waarschijnlijk worden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het kabinet overlegt maandag over strengere maatregelen, zoals het sluiten van niet-essentiële winkels. Ook de sluiting van onder meer musea, dierentuinen en pretparken zou op tafel liggen, maar volgens bronnen is daar nog geen besluit over genomen.

Maandagochtend zei coronaminister Hugo de Jonge voorafgaand aan een spoedoverleg dat de situatie ‘ernstig’ is en er volgens hem meer nodig is. Uiteraard kijkt het kabinet naar maatregelen die Duitsland neemt, zei hij, maar ‘wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie’. In Duitsland geldt vanaf aanstaande woensdag een strenge lockdown, waarbij niet-essentiële winkels dichtgaan en ook scholen de deuren sluiten.

Het aantal coronabesmettingen neemt sinds begin deze maand weer toe. De afgelopen dagen zijn het er weer meer dan 9000 per dag.