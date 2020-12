Britse handelsminister: je hoeft niet te hamsteren bij no-deal

Het is volstrekt niet nodig om vanwege het mogelijk uitblijven van een Brits-Europees handelsakkoord te gaan hamsteren. De Britse minister van Handel Alok Sharma sprak deze geruststellende woorden, terwijl ‘in de verlenging’ geprobeerd wordt om toch nog tot een akkoord te komen over de handelsrelaties. De Britten verlaten feitelijk de Europese Unie op 1 januari.

De winkels zijn ook zonder handelsakkoord goed instaat het publiek te voorzien, zei Sharma. De EU is verreweg de grootste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Meer dan de helft van wat het koninkrijk momenteel importeert, komt uit de EU en 43 procent van de export gaat naar de EU. Veel Britten vrezen dat bepaald voedsel of bepaalde medicijnen straks niet meer of pas na lange vertragingen beschikbaar zullen blijken. Veel ondernemers hebben overigens voorraden aangelegd voor het geval de goederenstroom hapert.