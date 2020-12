AEX klimt na voortzetting brexitoverleg

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden overwegend in het groen. Beleggers verwerkten het nieuws dat Brussel en Londen het brexitoverleg voortzetten ondanks het uitblijven van een doorbraak in de onderhandelingen. De strengere lockdown in Duitsland, de grootste economie van Europa, zorgde voor enige terughoudendheid op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de plus op 618,70 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 893,37 punten. De beurs in Parijs steeg 0,8 procent. De DAX in Frankfurt won 0,9 procent. In Duitsland gaan vanaf 16 december tot 10 januari de meeste winkels en scholen dicht vanwege de coronapandemie.

De FTSE-index in Londen daalde 0,1 procent, mede door een stijging van het Britse pond. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie besloten zondag om de onderhandelingen over een handelsverdrag na het vertrek van de Britten uit de EU per 1 januari 2021 toch door te zetten. Volgens de Britse premier Boris Johnson zijn er echter nog aanzienlijke verschillen en is een no-dealbrexit nog altijd de meest waarschijnlijke uitkomst.

Op het Damrak stond Hunter Douglas in de schijnwerpers. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Sonnenberg bezit in totaal al een belang van rond 90 procent in de maker van Luxaflex. Met zijn investeringsmaatschappij Bergson wil hij nu de rest van de aandelen voor 64 euro per stuk kopen. Dat is een kwart meer dan de slotkoers van vrijdag. Van het aandeel was nog geen openingskoers bekend.