Unilever legt klimaatplan aan aandeelhouders voor

Unilever legt het klimaatplan van het bedrijf aan de aandeelhouders voor. Volgens het was- en levensmiddelenconcern willen de aandeelhouders steeds meer weten over de klimaatstrategie van Unilever. De multinational wil daarom ook hun advies over de plannen om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

Volgens Unilever is het de eerste keer dat een multinational klimaatplannen vrijwillig voorlegt aan aandeelhouders om over te stemmen. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van volgend jaar, voor de algemene aandeelhoudersvergadering van 5 mei 2021. De uitkomst van de stemming is overigens niet bindend. Daarnaast wil Unilever elke drie jaar advies van de aandeelhouders.

Het inmiddels Britse bedrijf wil de uitstoot in het hele bedrijf terugbrengen. In 2030 moet de uitstoot in de bedrijfsvoering weg zijn en de producten de helft schoner gemaakt worden. Afgelopen zomer kondigde Unilever nog een nieuw doel aan, namelijk nul uitstoot in 2039, van de bron tot de verkoop.

Ook hoopt Unilever transparanter te worden en verantwoording te nemen om zo een ‘sterker gesprek’ aan te kunnen gaan met de aandeelhouders en andere bedrijven aan te sporen soortgelijke stappen te ondernemen.