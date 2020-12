VS trekken miljoenen uit om mensen aan vaccin te krijgen

De Amerikaanse regering heeft 250 miljoen dollar, zo’n 205 miljoen euro, uitgetrokken voor een informatiecampagne om mensen te overtuigen zich te laten inenten tegen het coronavirus. Een plan om ook beroemdheden in te schakelen om die boodschap te verspreiden is na politieke onenigheid geschrapt, bericht The New York Times.

Veel Amerikanen staan wantrouwig tegenover een vaccin. Uit een recente peiling blijkt dat 21 procent van de volwassenen zich niet willen laten inenten. Ze zijn er ‘vrij zeker’ van dat ze niet van gedachten veranderen als ze meer informatie krijgen. Zo’n 60 procent van de Amerikanen zal zich ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ laten vaccineren.

Twijfelaars moeten nu over de streep worden getroffen via berichten op sociale media, de radio en in gedrukte media. Later volgen ook televisiespotjes. De overheid had volgens de krant eigenlijk ook sterren willen inschakelen die positief waren over president Donald Trump. Dat leidde tot kritiek van de Democraten en het voorstel is geschrapt.

In de VS worden deze week de eerste mensen ingeënt met het coronavaccin van de bedrijven Pfizer en BioNTech. Toezichthouder FDA gaf daar vorige week groen licht voor. Daarna kwam een enorme distributieoperatie op gang om het middel naar ziekenhuizen te brengen.