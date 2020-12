Minder nieuwe coronabesmettingen na weekend gemeld in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is na dagen van bijna dertigduizend nieuwe besmettingen weer iets gezakt. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde maandagochtend 16.362 nieuwe gevallen.

Het RKI meldde vrijdag en zaterdag dat het aantal besmettingen in Duitsland was toegenomen met ruim 29.000 en 28.000 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe besmettingen dat wordt gemeld op maandag is meestal lager omdat er in de weekenden minder wordt getest en er minder testresultaten worden doorgegeven.

In totaal zijn nu 1.337.078 mensen in Duitsland besmet geraakt. Het aantal mensen dat is overleden als gevolg van Covid-19 nam met 188 toe tot 21.975.

Bondskanselier Angela Merkel maakte zondag bekend dat Duitsland vanaf aanstaande woensdag een strengere lockdown ingaat. Van 16 december tot 10 januari moeten veel bedrijven de deuren sluiten en ook scholen blijven in principe dicht.