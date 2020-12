Nieuw-Zeeland wil reisbubbel met Australië in 2021

Nieuw-Zeeland heeft de grenzen sinds 19 maart gesloten voor iedereen, behalve voor burgers en inwoners. Sindsdien moeten reizigers bij aankomst nog twee weken in quarantaine. De meeste reizigers in Nieuw-Zeeland komen uit Australië.

De regering van Ardern is in principe akkoord om vrij reizen zonder quarantaineverplichtingen in stellen voor Australië, maar er moeten nog zaken worden kortgesloten. ‘Het is onze intentie om een datum te noemen voor de start van het quarantainevrije trans-Tasmaanse reizen in het nieuwe jaar zodra de details zijn uitgewerkt”, meldde Ardern. De premier zei echter ook dat ze niet zal toestaan dat er onnodige risico’s worden genomen bij het heropenen van het reizen met Australië.