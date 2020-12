Politie zet tijdens jaarwisseling fors meer agenten in

De politie zet tijdens de komende jaarwisseling in het hele land ‘fors meer’ agenten in om de orde te handhaven, laat de landelijke korpsleiding weten. Concrete aantallen noemt de politie niet en in de ene regio zullen meer agenten op de been zijn dan in het andere gebied.

Aanleiding voor de extra inzet is het vuurwerkverbod en het ‘maatschappelijke ongenoegen’ over de coronamaatregelen, aldus de politie.

De hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam zei eerder dat in zijn gebied twee keer zo veel agenten worden ingezet als vorig jaar.