Lufthansa krijgt meer boekingen door naderende coronavaccins

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa ziet nu al een forse toename in het aantal boekingen voor komende zomer, door de verwachting dat mensen door de komst van coronavaccins weer snel terug kunnen naar het normale leven. Dat zegt topman Carsten Spohr in zakentijdschrift Wirtschaftswoche. Spohr denkt in 2021 gemiddeld de helft van het aantal passagiers van vorig jaar te vervoeren.

De boekingen voor de zomerperiode zijn in korte tijd verdrievoudigd en ook voor de paasperiode wordt al geboekt. Daaruit blijkt volgens Spohr hoeveel vertrouwen de aanstaande komst van coronavaccins geeft.

Spohr denkt qua aantallen passagiers in de zomer en het najaar van volgend jaar op 70 procent van 2019 te zitten. In 2022 moet Lufthansa dan geen verlies meer lijden. De topman van de Duitse luchtvaartmaatschappij hoopt dat de Duitse overheid zijn belang van 20 procent in Lufthansa vanaf 2023 weer af kan bouwen. Dat belang verkreeg Duitsland in ruil voor 9 miljard euro aan staatssteun.