In Amsterdam twee keer zoveel politie op straat met oud en nieuw

Vanwege de combinatie van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen gaat de politie in Amsterdam tijdens oud en nieuw twee keer zoveel agenten inzetten als vorig jaar. Dat zegt hoofdcommissaris Frank Paauw vrijdag in een interview met AT5. ‘Het zal een moeilijke nacht worden”, aldus Paauw.

De hoofdcommissaris is bezorgd over de jaarwisseling nu er door de coronacrisis beperkingen zijn voor feestvierders, en weinig tot geen alternatieven. ‘Dat is de reden waarom we een fors hogere inzet hebben dan vorig jaar”, zegt Paauw. ‘Niet alleen in ME-verband, maar ook gewoon veel mensen op straat, veel blauw om vroegtijdig op te kunnen treden.’

Pauw hoopt dat mensen hun gezonde verstand gaan gebruiken, en benadrukt dat deze situatie tijdens oud en nieuw iets is waar mensen ‘doorheen moeten bijten”. ‘Laten we met alle beperkingen ervoor zorgen dat wij als politie niet tegenover onze bevolking komen te staan.’