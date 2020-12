Brussel somber over slaagkans handelsverdrag met Britten

De kans dat er geen akkoord met de Britten kan worden bereikt over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is groter dan dat dit wel gebeurt. De situatie is moeilijk, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de EU-leiders op hun top in Brussel volgens een hoge EU-functionaris voorgehouden.