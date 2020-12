Burgemeester houdt Poolse supermarkt Aalsmeer voorlopig dicht

De Poolse supermarkt Biedronka in Aalsmeer waar dinsdag een explosie was, blijft voor onbepaalde tijd dicht. Dat heeft de burgemeester van Aalsmeer, Gido Oude Kotte, besloten.

Omdat niet duidelijk is wat het motief is voor het plaatsen van de explosieven, bestaat er volgens de burgemeester ‘mogelijk een verhoogd risico voor opnieuw een ernstige openbare ordeverstoring”. Daarom is besloten tot de sluiting voor onbepaalde tijd.

Volgens de burgemeester heeft de explosie direct gevaar opgeleverd voor de veiligheid van de bewoners in omliggende woningen en voor de nabijgelegen winkels. ‘Ook heeft een dergelijk incident veel impact in onze hele gemeenschap. Niet alleen op het moment zelf, maar ook in de periode daaropvolgend.’

Naast de explosie in Aalsmeer waren er deze week ook explosies bij winkels met de naam Biedronka in Heeswijk-Dinther en Beverwijk. Wie achter de explosies zit en wat het motief is, is nog onbekend.