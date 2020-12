Uitzender Randstad: herstel verloopt sneller dan gedacht

Uitzendconcern Randstad herstelt sneller van de coronacrisis dan het bedrijf zelf had gedacht. De krimp van de omzet is de afgelopen tijd veel minder sterk dan eerder dit jaar, toen de inkomsten nog flink onder druk stonden omdat de vraag naar uitzendkrachten sterk afnam door de pandemie.

In oktober en november was volgens Randstad sprake van een gecombineerde krimp van de omzet met 4 procent, na een daling met 13 procent op jaarbasis in het derde kwartaal. De uitzender is nu optimistischer gestemd over de gang van zaken in het vierde kwartaal dan voorheen. Wel blijft het moeilijk ver vooruit te kijken door de onzekerheid rond corona, zegt de onderneming.

‘Ondanks de gedeeltelijke herinvoering van lockdowns in sommige grote markten, blijven we vraag zien naar essentiële diensten zoals gezondheidszorg, logistiek, foodretail en e-commerce”, zegt topman Jacques van den Broek van Randstad. Volgens hem werd in de belangrijke markten Frankrijk en de Verenigde Staten het marktaandeel van het bedrijf vergroot.