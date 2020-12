‘Gezondheidsrisico’s voor gebruikers hulpmiddelen zoals stoma’

Vier patiëntenverenigingen waarschuwen voor gezondheidsrisico’s bij gebruikers van medische hulpmiddelen als stoma- en incontinentiemateriaal of protheses, meldt Reporter Radio (KRO-NCRV). Ze hebben kritiek op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, dat volgens hen hoofdzakelijk gericht is op het drukken van de kosten.

Hierdoor zou een groep mensen die lijdt aan complexe aandoeningen niet de juiste medische spullen krijgen. Dit kan leiden tot ernstige lichamelijke klachten of een situatie waarbij iemand aan huis gekluisterd is, aldus de verenigingen.

‘Voor 80 procent van de mensen met een stoma is het goed geregeld, maar voor 20 procent niet. Zij krijgen niet de middelen die ze nodig hebben of wat bij hen past om hun leven goed te kunnen leiden. Het gaat om ongeveer 8000 van de 40.000 stomadragers in Nederland”, zegt Sanne Blom, voorzitter van de Stomavereniging, in de komende uitzending van Reporter Radio.

De patiëntenverenigingen roepen minister Tamara van Ark (Medische Zorg) op om in te grijpen.

