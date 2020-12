Blikken Noordzeewater voor Nieuwjaarsduik binnen 24 uur op

Alle 25.000 blikken gevuld met Noordzeewater, die gebruikt kunnen worden als alternatief voor de traditionele Nieuwjaarsduik op 1 januari in Scheveningen, waren binnen 24 uur op. ‘Het enthousiasme voor de Nieuwjaarsduik uit Blik is overweldigend”, zegt Alex Schuttert van Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland vrijdag.

De organisatie maakte dinsdag bekend dat de duik niet doorgaat. Vanwege corona vindt ze het onverantwoord mensen op het strand bij elkaar te laten komen voor een duik in de zee. Via de website nieuwjaarsduik.nl konden mensen wel twee blikken Noordzeewater bestellen om op 1 januari om 12.00 uur coronaproef een eigen ‘Nieuwjaarsduik’ te nemen op bijvoorbeeld het eigen balkon of in de douche.

‘Mensen blijken een grote behoefte te hebben aan een frisse start van 2021 en hebben al veel voorpret met deze toch wel ludieke en unieke ‘thuisduik’, laat de organisatie vrijdag weten.

Wie ook een ‘thuisduik’ wil nemen, maar nog geen blik Noordzeewater had besteld, kan dit nog steeds doen, aldus de organisatie. Mensen kunnen zelf een blik water vullen, er een mespuntje zout in doen voor het ‘zee-effect’, een feestelijke wikkel downloaden op nieuwjaarsduik.nl, het blik met ‘zeewater’ in de koelkast koud zetten en vervolgens op 1 januari om 12.00 uur het bijvoorbeeld in de tuin over zichzelf heen gieten.

‘Met héél Nederland op 1 januari om 12.00 uur met een frisse plons het nieuwe jaar in, dat is het idee. Juist die gezamenlijkheid, dit jaar in eigen kring, zorgt voor extra plezier en is kenmerkend voor de oer-Hollandse Nieuwjaarsduik-traditie”, aldus de organisatie.