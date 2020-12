OM Suriname mag ex-vicepresident Adhin vervolgen

Omdat Adhin als vicepresident en minister van Onderwijs in de vorige regeringen onder leiding van oud-president Desi Bouterse heeft gediend, geldt voor hem de wet ‘in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers’. Deze wet schrijft voor dat het Openbaar Ministerie (OM) en de pg pas met de vervolging kunnen beginnen als het parlement daar toestemming voor heeft gegeven.

Zoals verwacht stemden de leden van de NDP, de partij van Bouterse en Adhin, tegen. De NDP-fractie maakte duidelijk dat het in staat van beschuldiging stellen niet betekent dat Adhin ook werkelijk schuldig is. Dat zal het OM verder gaan uitzoeken.

Ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad kreeg in augustus ook met deze wet te maken. Ook toen was er een meerderheid in het parlement die het OM de ruimte gaf vervolging in te stellen. Vorige week is de rechtbank begonnen met de behandeling van zijn zaak. Hoefdraad is nog steeds spoorloos.