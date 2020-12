Eerste vaccins komen binnenkort aan in Canada

‘Aan alle Canadezen: Als je opgelucht en hoopvol bent, ben je niet de enige. Dit is het goede nieuws dat we allemaal nodig hadden”, zei premier Justin Trudeau. ‘Maar vergeet niet dat dit slechts de eerste stap is in wat een enorm project zal worden gedurende een lange winter.’

De vrachten zullen worden verzonden naar veertien speciale distributielocaties in wat qua oppervlakte het op een na grootste land ter wereld is. Het leger is opgeroepen om te helpen. Generaal-majoor Dany Fortin, die verantwoordelijk is voor de logistiek, zei dat de eerste doses maandag op de locaties zouden moeten aankomen.

Canada werd woensdag het derde land ter wereld, na Groot-Brittannië en Bahrein, dat het vaccin heeft goedgekeurd.

Canada heeft tot dusver 435.330 coronagevallen geregistreerd, bijna 13.000 inwoners zijn aan de gevolgen van het longvirus gestorven. De meeste grote provincies hebben opnieuw een aantal beperkingen opgelegd aan bedrijven en bijeenkomsten om een ​​tweede golf te beteugelen.