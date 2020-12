Aantal overledenen 400 hoger dan gewoonlijk in een week

In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe, maar de sterfte is nu dus hoger dan normaal. Sinds 21 september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 4700 meer mensen overleden dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (9 maart tot en met 4 mei) lag deze zogeheten oversterfte bijna dubbel zo hoog, naar schatting op bijna 9000.

De meeste van alle coronadoden kregen langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Het CBS constateert ook dat de sterfte onder vrouwen vorige week iets hoger lag dan onder mannen. ‘In eerdere weken van de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn”, merkt het bureau op.

De verhoogde sterfte was afgelopen week bij alle leeftijdsgroepen te zien. Onder 80-plussers overleden naar schatting iets meer dan 1900 mensen. Er gingen bijna 1100 mensen van 65 tot 80 jaar dood en 450 mensen jonger dan 65 jaar.