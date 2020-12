Experts adviseren toezichthouder VS positief over Pfizer-vaccin

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is veilig genoeg om te worden toegediend aan Amerikanen, adviseert een onafhankelijk expertpanel aan de Amerikaanse toezichthouder FDA.

De FDA hoeft het positieve advies van de deskundigen niet te volgen, maar dat gebeurt doorgaans wel. De toezichthouder zou het Pfizer-vaccin binnen enkele dagen in een noodprocedure kunnen goedkeuren, mogelijk vrijdag al.

De FDA zei dinsdag in een voorlopige conclusie dat het middel aan de veiligheids- en effectiviteitseisen voldoet, maar er nog te weinig gegevens waren om conclusies te trekken over de veiligheid voor kinderen onder de 16 jaar, zwangere vrouwen en mensen die lijden aan immuunziekten. Ook zijn er vragen over mensen die kampen met allergische reacties.

Pfizer kan aan de Amerikaanse regering tot midden 2021 niet meer dan 100 miljoen vaccins leveren. Daarmee kunnen 50 miljoen Amerikanen worden ingeënt.

In de VS zijn al bijna 300.000 mensen overleden aan Covid-19. Momenteel komen er dagelijks zo’n 3000 bij.

In het Verenigd Koninkrijk worden al op grote schaal mensen ingeënt met het Pfizer-vaccin. Ook Canada heeft het middel versneld goedgekeurd. De Europese toezichthouder EMA verwacht eind deze maand een oordeel te vellen over het Pfizer-vaccin.