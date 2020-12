Mastercard breekt banden met Pornhub om misbruikaantijgingen

Creditcardbedrijf Mastercard heeft aangekondigd niet langer betalingen op pornosite Pornhub.com te verwerken. Het besluit komt nadat een columnist van de New York Times de site ervan had beschuldigd video’s met kindermisbruik of onvrijwillige seks toe te laten. Branchegenoot Visa meldde betalingen op Pornhub niet te accepteren zolang er een eigen onderzoek naar de kwestie loopt.

Onderzoek van Mastercard heeft uitgewezen dat via Pornhub.com inderdaad onwettig beeldmateriaal is verspreid, waarmee de interne regels van de creditcardmaatschappij zijn geschonden. ‘We hebben de financiële instellingen die de site met ons netwerk verbinden opdracht gegeven betalingen niet te accepteren.’ Mastercard onderzoekt ook of op andere sites waarvoor het betalingen faciliteert illegale video’s staan.

In een lang opiniestuk stelde columnist Nicholas Kristof dat op Pornhub geregeld beelden van seksueel misbruik van minderjarigen verschijnen. In een reactie kondigde de pornosite, die gebruikers toestaat zelf filmpjes te uploaden, niet langer video’s te accepteren van afzenders van wie de identiteit niet te achterhalen is.