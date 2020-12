EU-leiders benoemen DNB-directeur in top Europese Centrale Bank

De EU-leiders hebben de Nederlander Frank Elderson benoemd tot directielid van de Europese Centrale Bank (ECB). De 50-jarige directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) begint op 15 december aan zijn nieuwe baan in het Duitse Frankfurt.

Elderson kan maximaal acht jaar directielid blijven bij de ECB, onder voorzitter Christine Lagarde. Hij volgt de Luxemburger Yves Mersch op. Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in 2003 opstapte als eerste voorzitter van de ECB dat een Nederlander in de directie komt.