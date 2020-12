Trump: Marokko normaliseert relatie met Israël

Marokko en Israël knopen volledige diplomatieke relaties aan, kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan op Twitter. De VS zullen de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara erkennen, voegde hij eraan toe.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Sudan gingen eerder dit jaar al diplomatieke relaties aan met Israël als uitvloeisel van een Amerikaans vredesplan voor het Midden-Oosten. ‘Weer een HISTORISCHE doorbraak vandaag”, aldus Trump.

Marokko erkende de Verenigde Staten in 1777, dus het is passend dat de VS de soevereiniteit van dat land over de Westelijke Sahara erkent, aldus Trump.

Marokko lijfde de Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie, in de jaren zeventig in. Dat leidde tot een gewapend conflict met Polisario, dat een eigen staat wil vormen voor de Sahrawi’s. Sinds 1991 is er een door de Verenigde Naties bereikte wapenstilstand van kracht tussen Polisario en Marokko, waarop de VN-macht MINURSO toezicht houdt. Onlangs waren er weer schermutselingen in de woestijn.