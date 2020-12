Te weinig verbetering bij Vindicat, geen geld en accreditatie

De beslissing is genomen, omdat de maatregelen die de vereniging diende door te voeren, nog niet hebben geleid tot een cultuurverandering, zeggen de onderwijsinstellingen. ‘De commissie vindt ook dat er onvoldoende regie van de Senaat is in het voorkomen van incidenten tijdens de coronacrisis. De Colleges van Bestuur hebben besloten om Vindicat tot 15 september 2021 niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden.’

Vindicat kreeg in 2019 ook al geen accreditatie, vanwege misstanden binnen de vereniging. Het bestuur van Vindicat kwam toen met maatregelen om dat te verbeteren, maar daar is nog niet genoeg van gekomen.