Paradiso geeft sleutel voor een dag aan artiesten

Paradiso geeft vanaf komende zondag de sleutel van het gebouw voor een dag aan artiesten. Zo mogen onder anderen Sef, Joshua J, Pitou, Meetsysteem en Marmoucha 12 of 24 uur lang kosteloos gebruik maken van het Amsterdamse poppodium, de faciliteiten en het personeel. Wat ze die dag gaan doen, is aan hen.

Paradiso wil hiermee de artiesten steunen in deze lastige coronatijd. Zo komen ze vaak niet in aanmerking voor steunpakketten van de overheid, werden geplande tournees en optredens op festivals geannuleerd en opnames voor nieuwe albums uitgesteld, aldus het poppodium. ‘Met het belangeloos ter beschikking stellen van al haar faciliteiten en personeel hoopt Paradiso de artiesten tegemoet te komen in zaken als repeteren, opnemen, optreden en/of filmen.’

De Amsterdamse artiest Pitou is de eerste gebruiker van de poptempel. Ze neemt vier muziekvideo’s op met het muziekkoor Kobra Ensemble. Haar gedroomde Amerikaanse tournee als voorprogramma van M. Ward ging dit jaar in rook op vanwege corona. Een andere artiest wil een concert geven voor dak- en thuislozen. Ook zijn er plannen om te repeteren met gastmuzikanten, een live-album op te nemen of een concert te streamen.

Korte film

Van het hele project wordt een korte film gemaakt, waarin de deelnemende artiesten terugblikken op 2020 maar ook vooruit kijken. Paradiso, dat momenteel dicht is, wil hiermee doorgaan totdat de maatregelen worden versoepeld. Overigens heeft het podium alle protocollen en draaiboeken klaarliggen om veilig en verantwoord terug te keren naar volle zalen.

Als er maximaal dertig bezoekers bij een van de programma’s aanwezig kunnen zijn, maakt Paradiso dit bekend via haar website en social media.