Eerste megalab voor analyse tienduizenden coronatests geopend

Nederland heeft eindelijk een megalab dat op grote schaal coronatesten kan analyseren. In de nieuwe vestiging van Eurofins in Rijswijk, die donderdag officieel werd geopend door burgemeester Bas Verkerk, kunnen dagelijks 35.000 PCR-testen worden geanalyseerd. Dat zijn de gangbare coronatesten die massaal door de GGD worden gebruikt. De capaciteit moet op korte termijn nog verder worden opgevoerd tot 55.000.

Het lab in Rijswijk is het eerste zogeheten Hoog Volume Laboratorium (HVL) van Nederland. Het voert de testanalyses uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Het lab is zo ingericht dat er op verzoek nog grotere volumes verwerkt kunnen worden”, meldt het bedrijf. De vestiging van Eurofins is ook toegerust voor andere testen op het gebied van gezondheid, voeding en milieu. Ook zijn de ruim tachtig machines bruikbaar voor bijvoorbeeld forensisch onderzoek.

In ongeveer negen weken tijd is het laboratorium, ongeveer ter grootte van twee grote supermarkten, uit de grond gestampt. Bestuurder van Eurofins Jacob Olie zegt dat dit een ‘enorme uitdaging’ was. In het lab werken nu al 135 mensen. Dat aantal zal nog iets toenemen naarmate het bedrijf de activiteiten uitbreidt.

De test- en laboratoriumcapaciteit was tijdens de coronacrisis lange tijd een groot probleem in Nederland. Maandenlang was de lijn van de overheid om alle testen in Nederlandse labs te laten analyseren. In de zomer kwam daar verandering in en werden testen naar labs in Duitsland gestuurd, en nog later zelfs naar Abu Dhabi, om het resultaat te bepalen.