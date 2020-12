Panorama Mesdag verliest een miljoen en ontslaat medewerkers

Museum Panorama Mesdag in Den Haag lijdt over dit jaar een verlies van bijna een miljoen euro door de coronacrisis en moet daarom ook mensen ontslaan. Het huidige team wordt met 16 procent ingekrompen. Van de 25 mensen verliezen er drie hun baan helemaal en van zeven medewerkers gaat hun volledige betrekking naar een deeltijdbaan.

Ook moet nog verder worden gereorganiseerd. Voor volgend jaar voorziet het museum eveneens tekorten. Het is volledig afhankelijk van eigen inkomsten.

Vorig jaar ontving het museum nog 140.000 bezoekers, dit jaar komt dat aantal vermoedelijk uit op 47.000. "Een daling van 66 procent. Zonder maatregelen en extra financiële steun valt het doek in 2022", voorspelt het museum zelf.

Extra bronnen aanboren

Museum Panorama Mesdag is voornamelijk gewijd aan en bekend om het enorme panorama van Scheveningen van Hendrik Willem Mesdag. Ook beheert het andere schilderijen van Mesdag en zijn vrouw en houdt het wisseltentoonstellingen.

Mesdag heeft gevraagd om tot in lengte van dagen voor zijn werk zorg te dragen en nu is het lastig het rentmeesterschap te vervullen, aldus directeur Minke Schat. Juist recent werd de collectie ook nog uitgebreid, dankzij een particuliere schenker. Een aan twee kanten beschilderd werk van Antonio Mancini, ooit in het bezit van het echtpaar Mesdag, kon vorige maand weer in de collectie worden opgenomen.

Schat wil haar "stinkende best" gaan doen om extra financiële bronnen aan te boren. Ook is inmiddels wel bekend dat Panorama Mesdag een steunpakket van 100.000 euro van het Mondriaan Fonds tegemoet mag zien, plus een incidentele bijdrage van 338.000 euro van de stad Den Haag. Schat is "bijzonder dankbaar", maar "we kunnen de reorganisatie er helaas niet mee afwenden en zijn hiermee nog lang niet uit de zorgen."