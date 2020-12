Brazilië van plan alle inwoners te vaccineren in 2021

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello wil alle inwoners van Brazilië in 2021 laten inenten tegen het coronavirus, maakte hij bekend in een radio-interview. De kandidaat-vaccins die gezondheidsregulator Anvisae goedkeurt, zullen voor het inenten worden gebruikt.

Eerder deze week zei Pazuello dat het vaccineren in Brazilië ‘hoogstwaarschijnlijk’ in januari of februari 2021 kan beginnen. Het land met meer dan 200 miljoen inwoners heeft bij vaccinproducent Pfizer een aanvraag gedaan om vanaf januari 70 miljoen vaccindoses te ontvangen. Via verschillende overeenkomsten heeft het land in totaal 300 miljoen doses gereserveerd.

Brazilië heeft het op twee na hoogste aantal bevestigde coronabesmettingen ter wereld met 6,67 miljoen en het op één na hoogste dodental van 178.995.