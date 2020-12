FNV stelt Schiphol ultimatum ondanks coronacrisis

Grondpersoneel op Schiphol moet meer loon krijgen. Verder moeten werknemers verzekerd zijn van veilig werk dat veel meer door mensen in vaste dienst wordt gedaan. Die eisen legt vakbond FNV neer bij de luchthaven. Volgens FNV is een minimumloon van 14 euro per uur alleszins redelijk.

De luchthaven krijgt tot 1 februari de tijd om veranderingen door te voeren, anders volgen acties. Daarbij is de bond zich bewust van de huidige situatie door de coronacrisis. Maar de problemen spelen volgens FNV al langer. De bond legt uit dat Schiphol alleen al zaken doet met vier verschillende schoonmaakbedrijven, zes beveiligingsbedrijven en acht afhandelaars, die met elkaar moeten concurreren. Dat gaat dan ten koste van de werknemers.

Schiphol zegt in een reactie zich al jaren in te zetten voor fatsoenlijke cao’s op de luchthaven. De vakbonden hebben overeenstemming bereikt met schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven over cao’s voor hun sector. Er wordt nu gesproken tussen afhandelingsbedrijven en vakbonden over een cao voor die sector. ‘Wij hebben ons ingespannen dat die partijen deze cao tot stand brengen”, aldus een woordvoerder.