Sterke stijging werkloosheidsuitkeringen in VS

Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd is flink opgelopen. In totaal werden 853.000 aanvragen gedaan, tegen een herzien aantal van 716.000 een week eerder. Dat komt naar voren uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Er werd door economen al wel rekening gehouden met een stijging, maar deze viel hoger uit dan verwacht. Economen gingen in doorsnee uit van 725.000 nieuwe aanvragen. Het aantal ww-aanvragen van vorige week werd iets bijgesteld van een eerder gemeld aantal van 712.000.

Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Dat er wekelijks nog honderdduizenden Amerikanen bij de overheid aankloppen voor een uitkering, is te verklaren door de grote reorganisaties bij bedrijven die last hebben van de crisis.

De voorbije weken zijn de dagelijkse besmettingsaantallen in de VS tot nieuwe recordhoogtes gestegen. Meerdere staten kondigden daarop een aanscherping of verlenging van maatregelen tegen het coronavirus aan.