Lagere schooladviezen omdat eindtoets door corona niet doorging

Leerlingen uit groep 8 kregen het afgelopen schooljaar gemiddeld een lager definitief advies voor de middelbare school dan voorgaande jaren, omdat de eindtoets door corona niet doorging. Vooral kinderen uit armere gezinnen of kinderen met een migratieachtergrond zijn hierdoor geraakt, schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Ook hebben meisjes er meer last van gehad dan jongens.